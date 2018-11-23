Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahın şarjörü ve mermilerinin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda kent merkezine bağlı Geçimli köyü Yeni Mahalle mevkisinde örgüt mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda teröristlere ait bir AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör ve 30 mermi ele geçirildi.

PKK'ya ait uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 15 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu çerçevede Yüksekova ilçesi Bağdaş köyü Eski Çeşme mevkisinde operasyon yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Operasyonda tespit edilen şüpheliler ellerindeki çuvalı araziye bırakarak kaçmışlardır. Çuvallardaki incelemede 15 paket halinde toplam 15 kilo 600 gram morfin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.