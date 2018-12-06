Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ firarisi Hamdi Akın İpek’in iade sürecinde İngiltere makamlarına gönderdiği skandal yazıya ilişkin hakkında inceleme başlatılan ve Türkiye’ye çağrılan Londra Adalet Müşaviri Abdullah Murat’ın görevden alındığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığınca hakkında 30 Kasım’da inceleme başlatılan ve aynı tarihte Türkiye’ye çağrılan Murat, Londra Adalet Müşavirliği görevinden alındı. Konuya ilişkin yürütülen incelemenin sürdüğü bildirildi. Adalet Bakanlığı, FETÖ firari sanıklarının İngiltere’den iadesi sürecinde gündeme gelen ve içeriğinde Yargıtay içtihatlarıyla ilgili değerlendirmeler bulunan yazıyla ilgili açıklama yapmıştı. Açıklamada, Bakanlığın, sosyal medyada dolaşan haber ve yorumlar üzerine hemen inceleme başlattığı belirtilmişti.

“Akın İpek davası” olarak da bilinen iade davasında, İngiliz mahkemesince ek bilgi taleplerinin, Bakanlık tarafından 87 sayfalık ayrıntılı bir metinle karşılandığı, bu bilgi ve belgelerin usulüne uygun olarak 13 Eylül 2018’de yazı ile diplomatik yoldan gönderildiğinin aktarıldığı açıklamada, bu yazı ve eklerinde haberlere konu olan değerlendirmelerin yer almadığı ifade edilmişti.