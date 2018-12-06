Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da eski Bursa Valisi Şahabettin Harput’un da aralarında bulunduğu 60 sanıklı FETÖ davasında karar çıktı. Örgüt yöneticiliğinden yargılanan Vali Harput, örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput’un da bulunduğu 60 sanıklı FETÖ davasında sona gelindi. Mahkeme heyeti, örgüt yöneticiliğinden yargılanan Şahabettin Harput’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Harput, cezası onanana kadar yaşadığı Ankara ilinden dışarı çıkamayacak. Kararı duyan Harput, duruşma sonrası eşi ve avukatıyla birlikte adliyeden gülerek ayrıldı.