5'nci kattan aşağı düştü! 14 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta 14 yaşındaki bir çocuk 5'inci kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kılavuz Mahallesi 31. Sokak'ta 8 katlı bir binanın 5'inci katında meydana gelen olayda, 14 yaşındaki H.K., evlerinin penceresinden beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi.
EKİPLER OLAYI ARAŞTIRIYOR
H.K., ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı