Borsa İstanbul endeksi, bu yılın ocak-haziran döneminde %25,40 prim yaptı ve en çok kazandıran yatırım aracı oldu. BİST 100 kapsamındaki 6 hissede getiri %100’ü aştı. Piyasada cuma açıklanacak haziran enflasyonu beklenirken, düşük gelecek bir verinin hisse senedi piyasalarına destek olabileceği aktarılıyor. Garanti BBVA Yatırım, 12 aylık dönemde BİST 100 için 19.500 hedef fiyat öngörüsünde bulunmuştu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 2026 yılının ilk yarısında yatırımcısını sevindirdi. Geçen yılı 11.261 puandan tamamlayan endeks, haziranı 14.121’den kapattı. Böylece BİST 100, bu yıl ocak-haziran döneminde %25,40 prim yaptı.

İlk yarıda endeks 15.204 ile bütün zamanların en yüksek seviyesini de test etti. Mayısta görülen rekorun ardından BİST 100, kâr satışları ile kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

Bu arada hisseler bazında bakıldığında ise daha farklı bir tablo öne çıkıyor.

İLK 6 AYDA EN ÇOK YÜKSELENLER

Ocak-Haziran 2026 döneminde en çok yükselen BİST 100 hisseleri şunlar oldu:

Kod Fiyat (TL) Yükseliş (%) KTLEV 174,50 715,69 DSTKF 3.622,50 552,70 EUPWR 83,85 155,64 ASTOR 276,50 136,53 BSOKE 37,68 131,17 SKBNK 15,55 100,88 TKFEN 134,8 91,48 EREGL 40,48 72,25 ODAS 8,33 64,30 BTCIM 6,01 57,74

İLK 6 AYDA EN ÇOK DÜŞENLER

Yine aynı dönemde BİST 100 kapsamında en fazla değer kaybeden hisseler ise şöyle sıralandı:

Hisse Senedi Fiyat (TL) Düşüş (%) KLRHO 88,90 -70,97 EFOR 14,59 -39,71 GENIL 9,21 -30,58 EUREN 4,43 -30,13 OBAMS 6,02 -24,37 PASEU 103,40 -23,69 OTKAR 375,75 -22,69 CANTE 1,37 -18,53 MAGEN 31,36 -17,73 DAPGM 9,80 -17,37

BORSADA TÜFE BEKLENTİSİ

Orta Doğu’da jeopolitik tansiyonun düşmesi ve petrol fiyatlarında yaşanan gerileme olumlu sinyaller üretse de küresel piyasalarda yüksek enflasyon-yüksek faiz baskısı devam ediyor. Bu da özellikle gelişmekte olan ülkelerde hisse senetleri üzerinde baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

Cuma günü açıklanacak TÜFE verisi aylık bazda %1 ve altında beklenirken, düşük gelecek bir enflasyon rakamının hisse senedi piyasalarına da destek olabileceği aktarılıyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Zincir market tepkisi! Rekabet yok ortak fiyat belirliyorlar

BİST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Endeksin son bir haftada 50 günlük ortalamaya yakın seyrettiğini aktaran analistler, “Bu ortalama bugün itibarıyla 14.286’dan geçiyor. Borsa üzerindeki baskının hafiflemesi için öncelikle bu seviye aşılmalı. Ardından ilk etapta 14.850’ye varabilecek yükselişlerin önü açılabilir. Aşağıda ise 14.000 ve 13.650 bandı önemli bir destek bölgesi olarak izlenebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Garanti BBVA Yatırım, gelecek 12 aylık dönemde BİST 100 için 19.500 hedef fiyat öngörüsünde bulunmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası