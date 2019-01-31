Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 7 şüpheli hakkında Ankara ve Istanbul ilinde gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock Kullanıcısı olduğu belirlenen 4 şüpheli yakalandı.
Ankara'da ByLock operasyonu: 4 gözaltı
31.01.2019 - 11:24 | Son Güncelleme: 31.01.2019 - 11:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da düzenlenen ByLock operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : Ankara,bylock,gözaltı,
601395 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/601395.aspx
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