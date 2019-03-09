Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"(S-400) Bu konunun, ne NATO ne F35 projesi ne ABD'nin güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını işin erbabı olan herkes biliyor."

"Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır."

"(S-400) Türkiye'nin bu hava savunma sistemini niye aldığı, ne şekilde kullanacağı açıktır."

"(S-400) İnşallah geçmişteki pek çok hadise gibi bu meseleyi de akliselimin, mantığın, ortak çıkarların gerektirdiği şekilde halledeceğiz."

"Elinde taşla, silahla, sopayla değil, bilgisayarla gezen, cesaret dolu bir nesil iziliyoruz."

"En son FETÖ hadisesi bize bir değil, birkaç nesle mal oldu"

"Öyle bir gençlik istiyoruz ki hangi görüşe mensup olursa olsun okumalı, araştırmalı, sorgulamalı, kimseye zihnini kiraya vermemelidir."

"Tek bir evladımızın dahi terör örgütleri, suç yapıları tarafından elimizden koparılmasına rıza gösteremeyiz."

"Bizim vatan, millet düşmanlarına kaptırcak tek bir gencimiz yoktur."

"Sokak çetelerine, vandallara kaptıracak tek bir çocuğumuz yok."

"İstiyoruz ki bizim gençlerimiz insana sarf malzemesi gibi bakan, ölümü, öldürmeyi ve şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermesinler. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz kendilerini kullanılacak bir meta araç gibi gören örgütlere, yapılara asla itibar etmesinler."

"Türkiye gücün hayırlı kullanımının örneği ise İsrail tam tersi bir örnektir."

"34 yıldır gençlerin kanı ve gözyaşıyla beslenen vampirlerin insafına terk edilecek hiçbir evladımız yoktur."

"Hava savunma sitemini nasıl kullanacağımız ortada."