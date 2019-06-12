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Irak'ın kuzeyine hava harekatı
12.06.2019 - 16:06 | Son Güncelleme: 12.06.2019 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."
Kaynak: İHA
Etiketler : ırak,kuzey,hava harekatı,
630588 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630588.aspx
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