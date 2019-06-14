Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Bankacılık Düzenleme  ve Denetleme Kurumu (BDDK) döviz haberi nedeniyle 50 kişiye dava açtı" başlıklı  haberine ilişkin olarak "Söz konusu haber ve sosyal medya paylaşımları ile bir  kriz ortamı oluşturmaya ve yatırımcı kararlarının olumsuz etkilenmeye  çalışılması, yalan ve yanlış haberlerle ekonomik ve finansal sisteme duyulan güveni zedeleyerek menfaat sağlamanın hedeflenmesi 6362 sayılı Sermaye Piyasası  Kanunu’nun 107/2 maddesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Kurulumuzca alınan  kararlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 6362 sayılı Sermaye Piyasası  Kanunu’nun 107/2 ve 115'inci maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda  bulunulmuştur." açıklamasında bulundu.

SPK tarafından çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan "BDDK,  döviz haberi nedeniyle 50 kişiye dava açtı" başlıklı haberlere ilişkin olarak  yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, çeşitli sosyal  medya hesaplarına yönelik olarak yapılan soruşturmalar neticesinde; bazı sosyal  medya kullanıcıları tarafından sosyal medya paylaşımları ile döviz ve sermaye  piyasası araçlarının zarar görmesinin hedeflenmek suretiyle menfaat elde etmeye  çalışıldığı, çıkarılan söylenti ve yapılan yorumların sermaye piyasası  araçlarının fiyatını, değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye  piyasalarının şeffaf ve güvenilir işleyişini etkileyebilecek nitelikte olduğu  ifade edilerek, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 ve 115 inci  maddeleri çerçevesinde inceleme yapılması talep edilmiştir." ifadelerine yer  verildi.

SPK tarafından yapılan incelemeler neticesinde sosyal medya  hesaplarında yer alan bazı mesajların ve haberlerin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası  Kanunu’nun 107/2 maddesinde tanımlandığı üzere sermaye piyasası araçlarının  fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını olumsuz etkileyebilecek  nitelikte, Türkiye'nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alan yalan, yanlış,  yanıltıcı ve söylenti mahiyetinde ifadeler içerdiğinin, sermaye piyasalarının  güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak ve devamında ekonominin  bütününe sirayet edecek bir kaos ve panik ortamının oluşturulmasının ve  böylelikle menfaat sağlanmasının amaçlandığının, söz konusu kişilerin bu  çabalarının planlı ve eşgüdümlü olduğunun, kriz ortamı intibaı uyandırarak  sermaye piyasalarında tedirginliğe ve yatırımcıların zarara uğramasına  çalışıldığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, "Söz konusu haber ve sosyal  medya paylaşımları ile bir kriz ortamı oluşturmaya ve yatırımcı kararlarının  olumsuz etkilenmeye çalışılması, yalan ve yanlış haberlerle ekonomik ve finansal  sisteme duyulan güveni zedeleyerek menfaat sağlamanın hedeflenmesi 6362 sayılı  Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesine açıkça aykırılık teşkil  etmektedir. Kurulumuzca alınan kararlar üzerine İstanbul Cumhuriyet  Başsavcılığı’na 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 ve 115'inci  maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi. 