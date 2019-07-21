Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Adli tatilde, nafaka, işçi ve nüfus kayıtlarının düzeltilmesi gibi davalara nöbetçi mahkemeler tarafından bakılmaya devam edilecek. Yüksek yargı organları Yargıtay ve Danıştay’da nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştay’da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek, yalnızca ‘yürütmenin durdurulmasına’ ilişkin talepleri karara bağlayacak. Yargıtay’da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire çalışacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Bunların yanında Anayasa Mahkemesi (AYM) ise adli tatil kapsamına girmiyor. Bu nedenle AYM bireysel başvuruları incelemeye devam edecek. FETÖ soruşturmaları ve darbe girişimi davaları devam edecek. Ankara’da 33 terör savcısı ve 2 başsavcı vekili ara vermeden soruşturmalarını yürütecek. FETÖ’nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar devam edecek. Hâkim ve savcılar,

2 Eylül’de göreve başlayacak.