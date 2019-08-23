Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Yüksek Mahkemesinin, ETA terör örgütünün siyasi uzantısı Batasuna’yı “terör eylemlerini kınamayıp sessiz kalarak bu eylemleri zımnen onayladığı” gerekçesiyle kapatma kararı verdiğini hatırlatan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tıpkı Avrupa gibi biz de buraya dokunmak zorundaydık ve dokunduk. Üç belediye başkanı görevden alındı. Kanunların, anayasanın verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık. Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele yapıyorsak elbette bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor.”

“Suçu işleyip seçime girerek yasalar karşısında aklanamazsınız. Böyle bir hukuk terminolojisi yok. Sandık ayrıdır, mahkeme ayrıdır.” vurgusu yapan Soylu, “Geçen dönem aynı suçtan aldığımız adamı, ısrarla tekrar belediye başkanı yaptılar, bu kabahat değil, belediye meclis üyesinin evinin bahçesine gömülü 44 kilo patlayıcıyı daha yeni bulduk, bu da kabahat değil ama PKK ile iltisaklı kişilere müdahale ettiğimiz için biz kabahatli olduk.” diye konuştu. Dün bu soruna karşı birlikte mücadele verdikleri bazı kişilerin, bugün ucuz siyasi pozisyon adına hiç beklemedikleri bir pozisyon ortaya koyduklarını belirten Soylu, bu durumdan üzüntü duyduğunu söyledi.