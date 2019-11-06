Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türkiye düşmanlığı, Adana’da yapılan operasyonla bir defa daha gün yüzüne çıktı. FETÖ’ye yönelik eş zamanlı baskınlarda 38 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan N.G’nin cep telefonunda önemli bir detay gün yüzüne çıktı. Telefonda teröristbaşı Fetullah Gülen’in 1965 yılında Kırklareli’de vaiz olarak görev yaparken Ermeni Patrik Şinork Kalustyan’a yazdığı mektup ortaya çıktı. Gülen’in kaleme aldığı ve ıslak imzasının bulunduğu mektupta “sözde Ermeni soykırımını” tanıyarak şunları yazdığı görüldü: Çocukluk ve meslek hayatımda tanıdığım birçok Ermeni aile ve şahsiyet vardır. 1915 yılında Ermenilere yapılan büyük soykırımı lanetle yâd etmeden geçemeyeceğim. Öldürülen ve katledilen insanlar içerisinde ne kadar büyük insanların olduğunu derin bir hassasiyetle okuyor, onları saygıyla anıyorum. Büyük Peygamberiniz Hazreti İsa aleyhisselamın çocuklarının Müslüman geçinen cahil insanlar tarafından katledilmesini esefle kınıyorum.

ABD Temsilciler Meclisi de geçtiğimiz hafta “sözde Ermeni soykırımını” tanıyan tasarıyı kabul etmişti.

YENİDEN ÖRGÜTLENME PEŞİNDELER

Adana polisi, ABD’de üst düzey bir FETÖ üyesinin yurt dışından ve yurt içinden toplanan paraları örgütün Türkiye finansman sorumlusu ve para akışını sağlayan A.K’ye aktardığını belirledi. Polis, bu şahsında gönderilen paraları 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yargılanan örgüt üyelerinin ailelerine yardım ve yeniden örgütlenebilmek için 81 ildeki örgüt üyelerine gönderilmesini sağladığını tespit etti. Adana polisi, yaptığı bu tespitlerin üzerine Türkiye’de ilk kez FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeniden toparlanmak için kurulan finansman ayağına operasyon başlattı. Skandal mektup da bu operasyonlarda ortaya çıktı.