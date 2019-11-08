Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi açılış programının ardından eşi Emine Erdoğan ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın kızı Elif Sena Ünal ile Ali Yavuz Sayım’ın nikah törenine katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra kabineden çok sayıda bakan, milletvekilleri ve davetliler katıldı.