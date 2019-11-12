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Türk-Rus beşinci kara devriyesi; devam ediyor
12.11.2019 - 16:07 | Son Güncelleme: 12.11.2019 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Fırat’ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor."
Kaynak: İHA
Etiketler : Türk-Rus beşinci kara devriyesi,
662151 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662151.aspx
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