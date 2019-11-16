Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gebze 3. İş Mahkemesi, açılan davada iş akdinin haksız sebeple feshedildiği gerekçesiyle çalışan hakkında kıdem ve ihbar tazminatına hükmetti. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş akdinin haklı sebeple feshedildiği sonucuna ulaşarak yerel mahkemenin kararını bozdu. Dairenin kararında, iş yerine ait aracın ve malzemelerin özel işlerde kullanıldığı, bu sebeple de iş ilişkisinde güven temelinin çöktüğü vurgulandı. Gebze 2. Asliye Ceza Mahkemesinin de “görevi kötüye kullanma” suçundan açılan davada, çalışan hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdiğine değinilen kararda reddedilmesi gereken kıdem ihbar ve tazminatı talebinin, davacının ceza davasında beraat ettiği gerekçesiyle kabul edilmesinin hatalı olduğu ve bozmayı gerektirdiği belirtildi.