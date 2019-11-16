Gebze 3. İş Mahkemesi, açılan davada iş akdinin haksız sebeple feshedildiği gerekçesiyle çalışan hakkında kıdem ve ihbar tazminatına hükmetti. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş akdinin haklı sebeple feshedildiği sonucuna ulaşarak yerel mahkemenin kararını bozdu. Dairenin kararında, iş yerine ait aracın ve malzemelerin özel işlerde kullanıldığı, bu sebeple de iş ilişkisinde güven temelinin çöktüğü vurgulandı. Gebze 2. Asliye Ceza Mahkemesinin de “görevi kötüye kullanma” suçundan açılan davada, çalışan hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdiğine değinilen kararda reddedilmesi gereken kıdem ihbar ve tazminatı talebinin, davacının ceza davasında beraat ettiği gerekçesiyle kabul edilmesinin hatalı olduğu ve bozmayı gerektirdiği belirtildi.
Şirketin aracını özel işte kullanan kovulur
16.11.2019 - 04:17 | Son Güncelleme: 16.11.2019 - 04:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir şirketin çalışanı, yaklaşık iki ay süresince iş yerine ait aracı ve bazı malzemeleri mesai saatleri dışında özel işleri için kullandığı gerekçesiyle işten çıkarıldı.
Etiketler : yargıtay,şirket aracı,
662892 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662892.aspx
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