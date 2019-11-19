Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
19.11.2019 - 13:09 | Son Güncelleme: 19.11.2019 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi
Kaynak: AA
Etiketler : recep tayyip erdoğan,devlet bahçeli,
663605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/663605.aspx
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