Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından Bahçeli ile bir araya geldi.