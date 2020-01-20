Sağlık Bakanlığı: Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz. Bu gece saat 23:00’te 9 sağlık personeli ile birlikte yola çıkacak olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, 9 yaralıyı alarak yarın Türkiye’ye dönecek.
Somali'de yaralanan 9 yaralı, ambulans uçakla Türkiye'ye geliyor
20.01.2020 - 17:38 | Son Güncelleme: 20.01.2020 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı: Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz. Bu gece saat 23:00’te 9 sağlık personeli ile birlikte yola çıkacak olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, 9 yaralıyı alarak yarın Türkiye’ye dönecek.
Etiketler : sağlık bakanlığı,somali,
676283 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/676283.aspx
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