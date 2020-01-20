Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı: Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz. Bu gece saat 23:00’te 9 sağlık personeli ile birlikte yola çıkacak olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, 9 yaralıyı alarak yarın Türkiye’ye dönecek.