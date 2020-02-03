Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara yönelik olarak rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 Mehmetçiğin şehit edildiğini ve 9 Mehmetçiğin yaralandığını duyurmuştu. Bakanlıktan konuya ilişkin olarak yeni yapılan bir yazılı açıklamada, şehit sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi. Bakanlık, saldırıyı yapanlardan hesabının sorulacağını ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkının en sert şekilde kullanılacağını aktardı.



Konuya ilişkin açıklamada, "İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza rejim tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı ile gerçekleştirilen saldırıda yaralananlardan bir silah arkadaşımız ile bir sivil personelimiz daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meydana gelen olayda şehit sayımız 6’ya yükselmiştir. Hâlihazırda meşru müdafaa kapsamında hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

"ASKERLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib’te şehit olan dört askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir." dedi.

"DEVLETİMİZ HESABINI SORACAKTIR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırıya ilişkin olarak Twitter'dan açıklama yaptı. Altun "Milletimizin başı sağolsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır!" mesajını paylaştı.