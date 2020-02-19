Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum'da, AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin, 300 bin lira ödülle aranırken Erzurum'da yakalanıp tutuklanan "Şevger" kod adlı PKK'lı terörist Muhammed Fadullah Kamış'ın üzerinde ele geçirilen silahla öldürüldüğünün belirlendiği bilgisi, dava dosyasında yer aldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, 18 Haziran 2019'da Karayazı ilçesi Anıtlar Mahallesi Gela bölgesinde bir araçta Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün ölü bulunmalarına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde "gri kategori"de yer alan ve güvenlik güçlerince yakalanan Muhammed Fadullah Kamış ile bu kişinin saklandığı müşteki A.K'ye ait evde oturan çoban M.S.Ö. ve eşi P.Ö'nün sanık olduğu 8 sayfalık iddianame, Kamış'ın "örgütün talimatıyla Karayazı ilçesindeki Kobani eylemlerini yönettiği, örgüte üye kazandırdığı, kırsalda silahlı eylemlerde bulunduğu ve örgütün dağ kadrosunda olduğu" gerekçesiyle yargılandığı davaya bakan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, bilgi sahibi olarak ifadelerine yer verilen 3 kişinin, Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük'ün öldürülmesinden önce kendilerini "Şevger" ve "Alişer" olarak tanıtan kişilerin çadırlarına geldiğini anlattığı kaydedildi.

İfadelerinde Savcı Küçük'ün çobanlarına 4-5 günde bir yiyecek bıraktığını belirten bilgi sahipleri, olay günü saldırının yaşandığı bölgeye gelen bir aracın önünün dönüş yolunda tepeden inen firari terörist "Alişer" tarafından taşlarla kesildiğini ve yine tepeden koşarak gelen "Şevger"in silah doğrultarak 2 kişiyi araçtan indirip yere yatırdıktan sonra tekmeleyerek ellerini arkadan bağlayıp aynı araçla buradan götürdüğünü ifade etti.

Savcı Küçük PKK'nın infaz listesindeydi

İddianamede, maktullerin yakınları olan müştekilerin ifadesinde ise Savcı Küçük'ün çobanlarına haftada bir yiyecek bıraktığı, olay günü Ahmet Küçük'ün de yanında olduğu, herhangi kimseyle husumetlerinin bulunmadığı, Savcı Küçük'ün AK Parti'li olması dolayısıyla PKK/KCK'nın infaz listesinde yer aldığına ilişkin duyumlarının olduğunu söyledikleri belirtildi.

Kamış'ın İl Jandarma Komutanlığı ve savcılıktaki ifadelerine de yer verilen iddianamede, 2012 yılından itibaren ideolojik olarak örgüte hazırlanmaya başlayan Kamış'ın örgüte 2015'te katıldığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında 45 gün eğitim aldıktan sonra sözde tim komutanı olarak faaliyet gösterdiği, 2016'da Erciş kırsalında sözde takım komutanı olarak görevlendirildiği, örgüte katıldığı tarihten yakalanana kadarki süreçte Erzurum, Van, Ağrı ve Iğdır kırsalında çeşitli silahlı eylemlere katıldığı ifade edildi.

Parmak izi örtüştü, kurşunların silahından çıktığı tespit edildi

İfadesinde Savcı Küçük ve yeğeninin kim tarafından öldürüldüğünü bilmediğini iddia eden Kamış'ın "AK Parti kadrolarının örgüt için hedef olduklarını bildiğini" ise itiraf ettiği belirtildi.

İddianamede, olay yerinden alınan delillerle ilgili Van İl Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliğinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapora da yer verildi.

Raporda, Savcı Küçük ile yeğeninin ölü bulunduğu aracın bagaj kısmından alınan parmak izi ile Kamış'ın parmak izlerinin aynı olduğuna işaret edilerek, bu araçtan alınan kovan ve mermi çekirdeklerinin ise Kamış'ın yakalandığı esnada üzerinde ele geçen silahtan atıldığının tespit edildiği ve araçta üçüncü kişiye ait DNA örneklerinin de elde edildiği aktarıldı.

İddianamede, müşteki A.K'nin hayvanlarına çobanlık eden ve evinde kalan diğer sanıklar M.S.Ö. ve eşi P.Ö'nün de evden belirli sürelerde çıkmalarına rağmen evde iki gün saklanan Kamış'ı güvenlik güçlerine ve ev sahibine haber vermedikleri bilgisi yer aldı.

Savcının değerlendirmesi: "Her iki maktulü de Kamış öldürdü"

Üzerinde el bombası ve silahla yakalanan Kamış'ın belediye meclis üyesi olan ve bu haliyle kamu görevlisi sıfatı olan Savcı Küçük ile yeğenini aracın bagaj kısmına zorla sokarak öldürme eylemini gerçekleştirdiği yere götürdüğü ifade edilen iddianamede, sanığın, maktulleri yakın mesafeden kafalarına ateş ederek canavarca hisle ve eziyet çektirerek tasarlayarak öldürdüğü belirtildi.

Kamış'ın müşteki A.K'den örgüte yardım için 100 bin lira para istediği ve vermemesi halinde kendisinin de sonunun Savcı Küçük gibi olacağından bahisle silahlı şekilde ölümle tehdit ettiği vurgulanan iddianamede, Kamış'ın ayrıca müşteki A.K'nin çobanlarının kaldığı evinin altında kaldığı, A.K'nin oğlu E.K. eve geldiğinde arkasından koşarak zorla eve girip parayı temin etmeye çalıştığı ancak güvenlik güçlerinin gelmesi nedeniyle eylemini tamamlayamadığı kaydedildi.

Terörist Kamış'a 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İddianamede, sanıklardan Kamış'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca ve eziyet çektirerek öldürme", "Birden fazla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "Nitelikli yağmaya teşebbüs" ve "Silahla tehdit" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıldan 56 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede ayrıca diğer sanıklar P.Ö. ve M.S.Ö'nün de "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Terörist Kamış ile P.Ö. ve M.S.Ö. hakkında açılan bu dava dosyası, Kamış hakkında aynı mahkemede açılan diğer davayla birleştirildi. Önceki davanın iddianamesinde, sanık Kamış'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak", "görevi yaptırmamak için direnmek", "kamu malına zarar vermek", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" ve "toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılmak" suçlarından 9 yıl 9 aydan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.