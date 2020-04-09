Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelindeki kurum ve kuruluşlar tek yürek oldu. Toplu alanlarda maskesiz bulunma yasağı kararının ardından İstanbullulara güzel haber Eczacı Odası'ndan geldi.

Yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Meslektaşlarımız; Biz eczacılar, pandemiyle mücadelede en ön safta kesintisiz ilaç hizmeti ve sağlık danışmanlığı sunarak, günlerdir fedakarca büyük bir çaba sarfediyoruz. Sağlık hizmetinin vazgeçilmez bir halkası olan bizler, birinci basamak sağlık sunucusu olarak halk sağlığını korumak adına bu süreçte yine önemli bir görev üstlendik. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczanelerimiz üzerinden yapılması kararı alınmıştır."