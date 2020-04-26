Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Nilüfer ilçesi Maksempınar Mahallesi'nde koronavirüs vakalarının artması sebebiyle, İlçe Hıfzıssıha Kurulunun kararı ile bugünden itibaren Maksempınar Mahallesinin 14 günlük karantina altına alındığı ve gerekli tedbirlerin uygulandığı belirtildi.