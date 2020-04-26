Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Nilüfer ilçesi Maksempınar Mahallesi'nde koronavirüs vakalarının artması sebebiyle, İlçe Hıfzıssıha Kurulunun kararı ile bugünden itibaren Maksempınar Mahallesinin 14 günlük karantina altına alındığı ve gerekli tedbirlerin uygulandığı belirtildi.
Bursa'da bir mahalle karantina altına alındı
26.04.2020 - 19:25 | Son Güncelleme: 26.04.2020 - 19:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da bir mahallede koronavirüs vakalarının artması sonucu karantina altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bursa,mahalle,karantina,
699725 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/699725.aspx
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