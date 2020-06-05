Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün basın toplantısı düzenleyen Türkkan konuyla ilgili sorulara “Bununla alakalı fabrikadan yapılan bir basın açıklaması var. 25 yıldır üretim yapan bir fabrika. Hiç problem yok. Ben ilkokulu bitirdiğimde bindiğim hayat otobüsünden şanzımanı aşağıya attım” demekle yetindi. Türkkan’ın Dilovası’ndaki Türkkan Yağ Anonim Şirketi ile Türkkan Çiftliği’nin orman ve TOKİ arazisi üzerine kurulduğunun tespit edilmesinin ardından iki bakanlık harekete geçmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkkan çiftliğinin 28 dönüm büyüklüğünde 6 parsel üzerine kurduğu belirlenen kaçak binalarla ilgili inceleme başlatmıştı.

662 BİN TL CEZA KESİLDİ

Bunun yanı sıra, Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de Türkkan’ın fabrikalarında yaptığı incelemeler sonucunda tespit ettiği kaçak yapıları mühürlemişti. Önümüzdeki günlerde yetkililer tarafından mühürlenen kısımlarla ilgili yıkım işlemlerinin başlatılacağı belirtildi. Dilovası Belediyesi de kaçak olduğu belirlenen bölümlerle ilgili 662 bin TL ceza kesti.

Türkkan’ın çiftliğinin 6 parselinin hazine parseli olduğu ve şu an mülkiyetinin TOKİ’ye ait olduğu tespit edildi. Çiftliğin üzerine kurulu bulunduğu 6 parselden 3’ünün TOKİ parseli olduğu belirlendi. 28 dönümlük çiftliğin 3 bin 459 m²’lik kısmı TOKİ mülkiyeti durumunda bulunduğu ve İyi Partili Türkkan’ın yıllardır üzerinde işgalci durumunda olduğu aktarıldı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Türkkan’ın kaçak yapılarına ilişkin yaptığı açıklamada “Kendisiyle ilgili şahsıma birçok bilgi ve belge ulaştı. Orman arazisi üstünde işgal edilen tesisler mühürlendi. Olaylar sadece bunlarla sınırlı kalmıyor. Birkaç gün içerisinde çok farklı konularda gündeme gelecek.” demişti. Haber Merkezi