Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler Belediyesinin yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında astırdığı afişlerini bir gece yarısı söktürdü. Duruma AK Partili Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sert tepki gösterdi. Başkan Göksu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin görseller de sunarak yaptığı paylaşımda, Büyükşehir Belediyesi’nin kendi hizmetlerini engellemeye çalıştığını belirtti. Başkan Göksu paylaşımında “Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan İBB, şimdi de İstanbul’a hizmet eden belediyeleri engellemeye başladı. Önceki gün Beyoğlu Belediyemizin ücretsiz maske dağıtımını durduran İBB, bu sefer de belediyemizin Covid-19’la ilgili onlarca afişini gece yarısı operasyonuyla söktü” ifadesine yer verdi.