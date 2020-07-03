Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin güvenli ve sağlıklı bir ortamda Almanya’dan ve diğer ülkelerden gelecek misafirleri ağırlamaya hazır olduğunun ve tüm tedbirleri aldığının altını çizerek bütün tesislerin, havaalanlarının ve transferler dâhil bütün sürecin Alman firmalarca sertifika edildiğini belirtti. Çavuşoğlu “Alman dostlarımız da Türkiye’ye tatile gelmek istiyor” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Fransa’nın, Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına ilişkin ise “Bizim gemilerimizin kilit attığı iddiası doğru değildir. Raporlarla, belgelerle biz bunu kanıtladık. NATO’ya da verdik. Fransa’nın, özellikle burada yanlış bilgilendirmeyle, yönlendirmeyle Türkiye aleyhtarlığı yapmak yerine samimi bir itirafta bulunması lazım. Bizim şu anda Fransa’dan beklentimiz, ‘ama’sız net bir şekilde bizden özür dilemesidir” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Bakanlığın seyahat uyarısının aile ziyareti yapmak üzere Türkiye’ye gidecek kişiler için geçerli olmadığını söyledi. Maas “Bu konuda yakın temasta kalacağımız hususunda anlaştık” diye konuştu.