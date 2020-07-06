Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor.

Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerini kullandı.