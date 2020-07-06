Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor.
Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerini kullandı.
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
06.07.2020 - 10:46 | Son Güncelleme: 06.07.2020 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
716008 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/716008.aspx
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