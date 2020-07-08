MSB:"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."
MSB: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
08.07.2020 - 09:15 | Son Güncelleme: 08.07.2020 - 09:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."
Etiketler : msb,
716463 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/716463.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER