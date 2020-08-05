Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın desteğiyle bir süre önce Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinde operasyon geçiren Durmuş'a, titanyumdan yapay kafatası yapılarak bacağından doku nakledildi. Memleketi Erzurum'da ailesiyle yaşamaya devam eden Durmuş, yüreğindeki vatan aşkıyla ayakta. Çocukluk arkadaşı Yasin Sepil'in bağlama eşliğinde çaldığı kahramanlık türküleriyle moral bulan Durmuş, sık sık üniformalı eski fotoğraflarına bakarak duygulu anlar yaşıyor. Gazi Durmuş "Çok şükür, hiçbir zaman vatani göre-vimi yapmaktan ne sakındım ne kaçındım ne de şu anki hâlimden şikâyetçi oldum.

Allah'a şükürler olsun ki vatana, millete, bayrağa hizmet etmişim. Bin canım olsa, bin canımı da feda ederim, hiçbir zaman sakınmam" dedi. Gazi Durmuş'un en büyük destekçisi olan öğretmen Yasin Sepil de vatan ve millet için canını hiçe sayan arkadaşıyla gurur duyduğunu vurguladı.