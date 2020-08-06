Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım" dedi.

Bakan Soylu, "Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz" ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GÜNDEMİMİZDE YOK

Sokağa çıkma kısıtlaması ile iligili konuşan Soylu, "Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok" dedi.