Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı her geçen gün artıyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ikna çalışmaları neticesinde; 2 bölücü terör örgütü mensubu, Şırnak Cizre'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristlerin ikisinin de Suriye’de faaliyet gösterdiği, birinin örgüte 5 yıl önce katıldığı, diğerinin ise 6 yıl önce katıldığı belirlendi.

Böylelikle; 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 125’e yükselirken, toplam teslim olan örgüt mensubu sayısı 137 oldu.