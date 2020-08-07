Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığınca “Sağlık için hepimiz için” sloganıyla, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine yeterince uyulup uyulmadığı konusunda Türkiye genelinde şimdiye kadarki en kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Gün boyu süren denetimler, bakanlar, bakan yardımcıları, valiler ve belediye başkanlarıyla üst düzey emniyet ve jandarma yetkililerinin katılımıyla icra edildi. İş yerleri, plajlar, pazarlar, toplu taşıma ve tüm hayat alanlarında fiziki mesafe, hijyen ve maske kullanımı denetlendi. Maske takmayan ve fiziki mesafeye uymayan herkes ikaz edildi. Sahil bölgelerinde de deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri teknelerde koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda kaptanları uyardı. Denetimler esnasında toplu taşıma araçları tek tek durdurulup yolcu sayısı, maske, ateş ölçümü ve hijyen kurallarına bakıldı. Eksik görülen bazı konularda ise yetkililer, toplu taşıma aracını kullanan şoförlere uyarılarda bulundu. Bursa Valisi Yakup Canpolat, yaptığı denetimler sonrasında “Şunu memnuniyetle söyleyebilirim ki, bugün dolaştığımız alanlarda vatandaşın yüzde 100’ü maske takmış diyebiliriz. Bu bizim şehrimiz açısından sevindiricidir” dedi. Bazı illerde de vatandaşlar, denetim ekiplerini görünce alelacele ceplerinde ve çantalarındaki maskeleri takmaya çalıştı. Vatandaşlar, aşırı sıcaklardan dolayı maske takmakta zorlandıklarını ifade ettiler.

YOLCUYA BAŞKAN ŞOKU

Bursa’daki denetimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyaret ettiği bir dolmuş durağında şoför koltuğuna geçti. Aktaş, kullandığı aracın arka koltuğuna fiziki mesafe kurallarına uyulmadan üç kişinin bindiğini görünce bir kişiyi ikaz ederek araçtan indirdi.