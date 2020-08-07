Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayvanları için ağaçtan yaprak toplamak üzere Sündüs Tokgöz (45), eşi Osman Tokgöz ile merkeze bağlı Ortaköy köyü Çalışkanlar mevkisine gitti. Sündüs Tokgöz, çıktığı ağaçta bastığı dalın kırılması sonucu düşerek yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Osman Tokgöz'ün yetkilileri arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu ulaşılan Tokgöz'ün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

AFAD ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Tokgöz'ün cesedi, Artvin Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

