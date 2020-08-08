Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunularak, "Müşterek harekat görevlerinin icra edilmesi kapsamında NATO AWACS uçağı görev ekipleri değişimi, Geilenkirchen/Almanya’dan NATO Havadan Erken İhbar Kontrol İleri Harekat Tabur Komutanlığına (Konya) intikal eden uçak ile gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.