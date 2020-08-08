Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunularak, "Müşterek harekat görevlerinin icra edilmesi kapsamında NATO AWACS uçağı görev ekipleri değişimi, Geilenkirchen/Almanya’dan NATO Havadan Erken İhbar Kontrol İleri Harekat Tabur Komutanlığına (Konya) intikal eden uçak ile gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.
MSB, müşterek harekat görevlerinin icra edildiğini açıkladı
08.08.2020 - 17:38 | Son Güncelleme: 08.08.2020 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB, müşterek harekat görevlerinin icra edildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,Milli Savunma Bakanlığı,
723651 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/723651.aspx
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