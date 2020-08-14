Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te bir ithalat ve ihracat firmasının sahipleri, iki işçinin kefaletiyle kullandıkları 2 milyon 500 bin liralık banka kredisini "işlerinin bozulduğu" gerekçesiyle ödeyemedi. Banka, şirket yetkilileri ile kefil olan iki işçiden borcu tahsil etmek için mahkemeye başvurdu. 1. Asliye Ticaret Mahkemesi “Kefalet sözleşmesinin geçerli olarak kurulabilmesi için eşin rızası mutlaka gereklidir” diyerek davayı reddetti. Mahkeme, firma yetkileri hakkında ise banka talebinin kısmen kabulüne ve kredinin faiziyle ödenmesine karar verdi. İşçilerin avukatı Abdulkadir Akıllar “Zamanında işveren baskısıyla almış oldukları kefalet sözleşmeleri işçilerin ailesini, yuvasını dağıtacak hâle getirmişti. Bu karar mahkemelerin de kanunların da Türk toplumunun temel yapısı olan aile birlikteliğine ne kadar önem verdiğini, eşlerin birbirinden habersiz bu tarz büyük borç-kefalet işlerine girmemesi gerektiğinin önemini ortaya koydu" dedi.