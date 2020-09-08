Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 6. toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin başkanlıklarında, videokonferans sistemi üzerinden düzenlendi. Konsey toplantısında, Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilirken, korona virüs salgını çerçevesinde gelişen yeni koşullarda işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran dostluğuna dikkat çekerek, iki ülkenin de Covid-19 salgınından güçlenerek çıkacağına inandığını belirtti.

“İşbirliğimizin eski seviyelerine geleceğine inanıyorum”

Yüksek Düzeyli İşbirliği mekanizmasının Türkiye-İran dostluğunun nişanelerinden birisi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugüne kadar konsey kapsamında pek çok önemli karara imza attık. Beşinci toplantımızı 2018 yılında Ankara’da gerçekleştirmiştik. Maalesef salgın nedeniyle bu toplantımızı videokonferans marifetiyle yapmak durumunda kaldık. Buna rağmen toplantımızı gerçekleştirme iradesini göstermiş olmamız dahi önemli bir mesajdır. Türkiye ve İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir. Salgın şartlarının hafiflemesiyle beraber işbirliğimizin eski seviyelerine geleceğine inanıyorum. Bu vesile ile Covid-19 salgınında hayatını kaybeden İran vatandaşlarına Allah’tan rahmet, tedavisi süren kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Salgının ilk dönemlerinde gönderdiğimiz tıbbi teçhizat ve yardım malzemeleri ile İran halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Dayanışma içerisinde hareket ederek bu salgının üstesinden tüm insanlık olarak hep birlikte geleceğimize inanıyorum. Türkiye olarak son günlerde artın vaka sayısına rağmen salgını kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz. Bir taraftan son teknoloji ile donattığımız yeni hastanelerde sağlık sistemimizi güçlendirirken, diğer taraftan da üretimde, ihracatta, turizmde ekonomimizi rayına oturtmaya çalışıyoruz. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de bizlere her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğunu müjdeliyor. İnşallah bu salgın sürecinde Türkiye ve İran, hep birlikte bölge ülkeleri olarak çok daha güçlenerek çıkacağımızı düşünüyorum. Bugün gerek ikili, gerek uluslararası işbirliğimize dair hususlarda arkadaşlarımız konseyimize katkıda bulunacaktır. Bugün burada alacağımız kararların ikili ilişkilerimizde takibi yapılan konulara ivme kazandıracağına inanıyorum. Bu kararların uygulanması konusunda sayın bakanlarımıza elbette önemli görevler düşüyor. Salgın musibetini atlattıktan sonra en kısa sürede sizlerle bir araya gelmeyi arzuladığımı ifade etmek isterim” diye konuştu.