Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhbar üzerine bölgede iki günlük kazı çalışması gerçekleştirildi. Örgütün sözde TSK yapılanmasının sivil sorumlusu olan firari Öksüz'ün bir araziye, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası evrak çantasını gömdüğü ihbarı üzerine Başsavcılık talimatıyla, emniyet ekipleri gözetiminde belediye iş makineleriyle belirtilen yer iki gün boyunca kazıldı. Ancak arazide didik didik yapılan aramalarda hiçbir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.