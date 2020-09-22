İhbar üzerine bölgede iki günlük kazı çalışması gerçekleştirildi. Örgütün sözde TSK yapılanmasının sivil sorumlusu olan firari Öksüz'ün bir araziye, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası evrak çantasını gömdüğü ihbarı üzerine Başsavcılık talimatıyla, emniyet ekipleri gözetiminde belediye iş makineleriyle belirtilen yer iki gün boyunca kazıldı. Ancak arazide didik didik yapılan aramalarda hiçbir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.
Tarlada Öksüz alarmı
22.09.2020 - 05:10 | Son Güncelleme: 22.09.2020 - 05:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde kilit rol oynayan firari Adil Öksüz’ün, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çanta içinde evraklar gömdüğü iddiası, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi.
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733585 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/733585.aspx
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