Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için bir Türk ilaç firmasıyla anlaşma imzalandığını duyurdu. İki ülke arasında geçen haftalarda ortak üretim için görüşmelerin başladığı açıklanmıştı. İlk adımın atıldığı bildirilen açıklamada “RDIF, Türkiye’de Sputnik V aşısının üretimi için Türkiye’nin önde gelen bir ilaç firması ile anlaşma imzaladı ve üretim için teknoloji transferine başlandı" denildi. Türkiye’de senede yarım milyon aşının üretimi planlanırken üretim hacminin arttırılmasına yönelik görüşmelerin de sürdüğü belirtilen açıkamada “Aşı hem Türkiye’deki iç pazara hem de diğer ülkelere tedarik edilecek” ifadesi yer aldı.

