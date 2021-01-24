Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Lice ilçesi Dernek Mahallesi'nde bir kişi, baş, karın ve eklem ağrıları baş gösterince hastaneye gitti. Yapılan testinde mutasyona uğrayan Covid-19 belirlenen şahıs evde tedavi altına alındı. Şahsın yurt dışı bağlantısının olmadığı öğrenilirken, mahalle 14 gün boyunca karantinada kalacak. Vakaların düşmeye başladığı Tunceli'de de ilk defa mutasyona uğramış virüs görüldü. Bir doktorun, görevli gittiği il dışı dönüşünde boğaz ağrısı şikâyetiyle Tunceli Devlet Hastanesinde yaptırdığı testte mutasyona uğramış Covid-19 fark edildi. Doktorla birlikte temaslı 4 kişi de karantinaya alındı.

BREZİLYA'YA UÇUŞ YASAĞI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu Covid-19'dan kaynaklanan vakaların artması sebebiyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'yla birlikte son olarak Brezilya'dan da Türkiye'ye uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Muhammet Romedi Yılmaz - Ercan Topaç İHA