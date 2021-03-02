Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kayyum ataması yapılan ve FETÖ’nün ekonomik yapısında önemli bir yer tuttuğu belirtilen Kaynak Holding bünyesindeki şirketlerden, Sürat Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Venero Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. unvanlı şirket çalışanları hakkında yürütülen soruşturmada yeni delillere ulaştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında diğer bankalardan kredi çekerek ya da başka yöntemlerle Asya Katılım Bankasını fonlayan, tepe yönetim ile irtibat, örgüte müzahir dernek üyelikleri, Zaman gazetesi aboneliği, Kimse Yok mu Derneğine bağış ve aleyhlerinde örgüt üyesi olduklarına dair ifadeler olan 40 şüpheliye yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Erzurum, Kırklareli ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüphelinin 28’i yakalanarak gözaltına alındı.

Firari 12 şüpheliden 7’sinin yurt dışına kaçtıkları öğrenilirken, polis ülke içindeki diğer 5 FETÖ üyesinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.