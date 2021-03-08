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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 açıklaması
08.03.2021 - 09:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 - 09:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye - ABD ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Kalın, ABD'nin YPG desteğine için, "Bu, ABD yönetimiyle önemli bir anlaşmazlık konusu" dedi. Kalın S-400'lere ilişkin, "Karar bir gecede alınmadı, S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek" ifadelerini kullandı.
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,
773012 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/773012.aspx
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