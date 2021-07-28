Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de vatandaşlık alarak Alpaslan Demir olan ismini değiştiren ve ByLock'un patentinin kendisine ait olduğunu beyan eden David Keynes hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında 9 Haziran'da İstanbul'da teslim olduktan sonra tutuklanan Keynes hakkında 'FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, gönderildiği İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, FETÖ'nün yapısı ve örgüt mensuplarının gizli haberleşme için kullandığı ByLock programının özelliklerine değinildi.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAK İSTEDİ

İddianamede yurt dışında bulunmakta iken kendi isteğiyle gelmek istediğini ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini dilekçeyle bildiren sanığın kendiliğinden Türkiye'ye geldiği ve alınan ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini beyan ettiği belirtildi.

Bir kısım şahıslarla örgüt içerisinde faaliyetlerinin olduğunu, örgütle bağlantısının bulunduğunu beyan eden sanığın belirtmiş olduğu bazı isimleri teşhis ettiği, Bylock programı ile ilgili beyanlarda bulunduğu, bu programla ilgili kişileri teşhis ettiği kaydedildi.

ÖRGÜTÜN TSK MAHREM YAPILANMASINDA YER ALDI

İddianamede, mailine Apple uygulama mağazasından gelen bazı epostaları kendi rızasıyla sunan Keynes'in, bu haliyle TCK'nın 221. maddesi kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması hususunun mahkemece değerlendirilmesinin gerektiği ifade edildi.

İddianamede şu ifadelere yer verildi: Şüphelinin örgütün evlerine gittiği, evlerde konakladığı, şakirtlik programına alınarak örgütün şakirdi haline geldiği, örgüt içerisinde görevler üstlendiğini, kütüphane sorumlusu ve belletmen görevlerinde bulunduğu, örgütün en önemli yapılanma alanı olan mahrem yapılanmada 'TSK Mahrem Yapılanması'nda Öğretmen (Grup Abisi) konumuna kadar yükseldiği, yaşamış olduğu olumsuzluklardan örgütü sorumlu tutması üzerine örgütle ilgili mahrem bilgileri köşe yazarına vermesi üzerine bizzat örgüt elebaşının şüpheli ile görüştüğü, şüphelinin sahip olduğu mahrem bilgilerden dolayı uygun olanaklar sağlanarak şüphelinin Amerika'ya gönderildiği, örgüt elebaşının talimatı ile örgüt içi gizli yazışmalarda kullanılacak kriptolu yazışma programının alan adı kiralanması, Google Markete ve Apple Markete yüklenmesinde şüphelinin kimlik ve kredi kartı bilgilerini kullandırtarak yardımda bulunduğu anlaşılmıştır.

Bylock kullanıcısı 5'i öğretmen, 10 kişiye gözaltı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 3 ilde 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi.

'FETÖ, milleti ve devleti yok etme projesiydi' 15 Temmuz kalkışmasında dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olan Harun Kodalak, açtığı soruşturmanın darbe girişimi gecesinin en önemli kırılma noktalarından biri olduğunu bildirdi.

FETÖ'den 6 yıl hapis cezası almıştı, yakalandı Yozgat’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.