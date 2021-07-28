Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD, Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.27'de merkez üstü Kiğı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsınstının derinliği 12 kilometre olarak belirtildi.

Deprem, ilçe merkezi ve köylerde hissedildi.

BİNGÖL VALİSİ: OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

Deprem sonrası açıklamada bulunan Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Deprem dolayısıyla şu ana kadar yansıyan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil" dedi.

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