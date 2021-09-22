Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrenci yurtları hakkındaki iddialara yanıt verdi. Ankara’daki Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu’nda açıklama yapan Kasapoğlu, öğrencileri aile sıcaklığıyla karşılamaya hazır olduklarını söyledi. Kasapoğlu, görmüş olduğunuz yurtlarda emek var diyerek pandemi sonrası tüm il ve ilçelerde öğrencileri karşılamaya hazır olduklarını dile getirdi.

YURTLAR YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP

Türkiye’deki öğrenci yurtlarının oldukça yüksek standartlara sahip olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip. Adeta dünyanın en modern, en rekabetçi otel zincirleriyle rekabet eder durumdayız. Bunu göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Konfor bakımından, çalışma imkanları bakımından, temizlik bakımından, güvenlik bakımından her alanda yüksek standartlara sahibiz” dedi.

BU ÇALIŞMAYI KİMSE KARALAYAMAZ

Eğitim kaleminde sağlanan hizmetin bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Kasapoğlu, gerek bakanlık olarak gerek hükumet olarak el ele vermiş bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Yurt sayısının yeterli olmadığı iddialarına cevap veren Kasaoğlu, “Bu altyapıyı, bu çalışmayı, bu güzel tabloyu kimsenin istismarına, karalamasına hiçbir şekilde müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

YURT SAYISI 190’DAN 768 ÇIKARILDI

Ülkedeki yurtlarda 700 bini aşkın öğrencinin kaldığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Yurtlarımızdan faydalanan 720 bin öğrenci var. 2002-2021 arasında 190’dan 768’e yükselen yurt sayısı var. 2017-2018 döneminde başvuran öğrencilerimizin yüzde 90’ı yurtlarımıza yerleşmiş. 2018-2019’da yüzde 89, 2019-2020’de yüzde 88, 2021-2022’de yeni bir süreç başlattık ve o süreç geçen hafta tamamlandı ve yerleştirmelerimiz geçen hafta başladı” dedi.

KYK yurt başvuruları sonuçları açıklandı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.