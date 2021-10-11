Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı twitter üzerinden pandemi süreciyle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca; “Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak” dedi.





Bakan Koca'nın Twitter paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında mücadelenin sürekliliği için gereklilikleri yapmaya devam etmenin önemine vurgu yaptı. "Ve şartları göz ardı etmeyin. Bu yeter. Bizler, mücadelenin gereğini yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Fahrettin Koca sosyal medyada adeta DSÖ ile yarışıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında pandemi ile birlikte 70 kat artış yaşandı. Bu süreçte 7,4 milyon takipçiye ulaşan Bakan Koca adeta DSÖ ile yarışıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan aşı ile ilgili açıklamada bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek" dedi.