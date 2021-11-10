Türkiye Gazetesi

Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürdürülüyor.

2 FİRARİ ARANIYOR

Ekipler, örgüt mensupları ile iş birliği halinde olduğu tespit edilen 8 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Mardin, Batman ve Mersin'de 8 şüphelinin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 kişi aranıyor.



Diyarbakır merkezli 4 ilde terör operasyonu: 18 gözaltı Diyarbakır merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bazı HDP il yöneticileri de bulunuyor.



Teröre bir darbe daha! 4 sığınak imha edildi Tunceli’de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak imha edildi.