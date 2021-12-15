Emniyetin yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik ülke genelinde başlattığı "Zehir" operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.
Emniyet'ten yılbaşı öncesi zehir operasyonu
15.12.2021 - 09:17 | Son Güncelleme: 15.12.2021 - 09:45
Türkiye Gazetesi
KOM Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi piyasa sahte içki sürmek isteye suç gruplarına yönelik ülke genelinde “Zehir” operasyonu başlattı
Etiketler : KOM,zehir operasyonu,
813494 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/813494.aspx
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