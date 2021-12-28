Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk defa kredi ve burs alacak öğrenciler ile ilgili sosyal medya hesabınan açıklamada bulundu. Bakan Kasapoğlu, burs ve kredilerin bu gece itibariyle öğrencilerin hesabına yatacağını duyurdu. Kasapoğlu, ekim, kasım ve aralık aylarının ödemelerinin (toplamda bin 950 lira) yatırılacağını söyledi..

2022 ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında öğrencilere ne kadar burs ve kredi verileceği yönünde açıklamada bulunmuştu. Erdoğan "Önümüzdeki yıl burs rakamlarını lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1.700 TL, doktora yapanlara 2.550 TL'ye çıkarıyoruz" demişti.

Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine burs müjdesi Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek dövizdeki artış ve ekonomideki gidişata ilişkin önemli mesajlar verdi. Üniversite öğrencilerine de müjdeyi veren Erdoğan, burs miktarına zam yapıldığını duyurdu.

Öğrencilerin gözü kulağı bu haberdeydi... Kyk kredi ve burs sonuçları açıklandı Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sayı 9 bin oldu, TEV bursiyer rekoru kırdı 54 yıl önce eğitimde fırsat eşitliği ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine destek olmak için kurulan Türk Eğitim Vakfının (TEV) yeni Genel Müdürü Banu Taşkın oldu.