Türkiye Gazetesi

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden biri daha evladına kavuşuyor. Bu güzel haberi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi

"ANNELERİMİZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÇÖKERTECEK"

Bakan Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da 870 gündür devam eden evlat nöbetinde bu yılın ilk güzel haberi, evlat nöbetinde 34'üncü buluşma. Yıldırım ailesi de evladına kavuşuyor. İnşallah devamı gelecek. Annelerin cesareti ve kararlılığı, bütün terör örgütlerini çökertecek" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada ise Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmalarıyla PKK terör örgütünden kaçan bir örgüt mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Açıklamada, teslim olan örgüt mensubunun ailesinin 870 gündür Diyarbakır'da devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında bulunduğu belirtildi.

34 AİLE ÇOCUĞUNA KAVUŞTU

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022'den itibaren teslim olan PKk mensubu sayısının 5’e yükseldiği aktarıldı. Evlat nöbetinde 34'üncü buluşmanın gerçekleşeceği kaydedildi.