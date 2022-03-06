Türkiye Gazetesi

Yükselen ayçiçek yağları fiyatları üzerinden sosyal medyada yeterli stok bulunmadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Bunun üzerine vatandaşlar marketlere akın ederek yağ alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Söz konusu olay sebebiyle açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, yağ fiyatları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlem başlattığını duyurdu.

45 HESAP HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

EGM’den yapılan yazılı açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde 'Yağ fiyatları' üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlanılmıştır” denildi.

Yağ stoklayan marketlere gece baskını Diyarbakır'da zabıta ekipleri, ayçiçek yağı fiyatlarına zam yapılacağı haberlerinin ardından ürünleri raflardan kaldırıp depolarda saklayan marketlere yönelik gece baskını düzenledi.

Tarım Bakanı Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ayçiçek Yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bitkisel yağlarda gümrük vergisi sıfırlandı Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ayçiçek yağı tedarikinde yaşanabilecek sorunlara karşı yeni karar alındı. Ayçiçek yağının ikamesi olabilecek kanola yağı, aspir yağı, mısır yağı, soya ve palm yağında gümrük vergisi sıfırlandı.