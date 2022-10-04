Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamasıyla ilgili, "CHP, başörtüsü ve inanç özgürlüğüyle alakalı sicilini temize çekmek istiyor. Bir seçim hamlesi ama bu, CHP'nin başörtüsü özgürlüğüyle alakalı yakın geçmişte AYM'ye iptal için gittiğini unutturmaya yetmez" dedi.

ANAOKULU DESTEĞİ

Bakan Yanık, "Anaokulu desteğimiz ilk kez olacak. Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız" şeklinde konuştu. Anaokulu desteğinde herhangi bir başvuru aranmadığını ifade eden Yanık, "Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli" dedi.

Bakan Soylu duyurdu: İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişi gözaltına alındı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişinin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından gözaltına alındığını bildirdi.