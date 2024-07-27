AK Partili başkandan sokak hayvanları çıkışı: Bakanlık ve belediyeler çalışsaydı...
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
AK Partili Düzece Belediye Başkanı Faruk Özlü'den dikkat çeken bir sokak hayvanları paylaşımı geldi. Bütün ilçe ve beldelerine hayvan barınağı kuran tek şehrin Düzce olduğunu belirten Özlü, "Tarım ve Orman Bakanlığı çalışsaydı, bütün belediyeler bizim yaptığımızı yapsaydı bugün sokak hayvanları sorunu olmazdı." dedi.
Hükümet sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeyi Meclis'e getirdi. Komisyondan geçen düzenlemeye ilişkin tartışmalar devam ederken, AK Partili Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi.
AK PARTİLİ ÖZLÜ'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ
Son 5 yılda sokak hayvanları için yaptıklarını gösteren tabloyu "Başarının sırrı" olarak paylaşan Özlü, topu bakanlık ve belediyelere attı.
Özlü paylaşımında şunları söyledi:
"Başarının sırrı aşağıdaki tabloda.
Bütün ilçe ve beldelerine hayvan barınağı kuran tek şehir Düzce’dir.
Tarım ve Orman Bakanlığı çalışsaydı, bütün belediyeler bizim yaptığımızı yapsaydı bugün sokak hayvanları sorunu olmazdı."
Kaynak: Türkiye Gazetesi