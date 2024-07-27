AK Partili başkandan sokak hayvanları çıkışı: Bakanlık ve belediyeler çalışsaydı...

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Temmuz 2024 09:24 - Güncelleme: 27 Temmuz 2024 09:32 - Güncelleme:

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AK Partili Düzece Belediye Başkanı Faruk Özlü'den dikkat çeken bir sokak hayvanları paylaşımı geldi. Bütün ilçe ve beldelerine hayvan barınağı kuran tek şehrin Düzce olduğunu belirten Özlü, "Tarım ve Orman Bakanlığı çalışsaydı, bütün belediyeler bizim yaptığımızı yapsaydı bugün sokak hayvanları sorunu olmazdı." dedi.